Rencontre avec la «Greta chinoise» – La grève de la faim en plein marché à la Palud À Lausanne, Howey Ou ne s’alimente plus depuis trois jours pour montrer son soutien aux zadistes du Mormont, condamnés comme elle. Reportage à quelques mètres d’un très tentant stand de légumes. Thérèse Courvoisier

L’activiste Howey Ou s’est installée à la Palud lundi 19 avril. Elle mettra fin à ses trois jours de grève de la faim ce mercredi soir vers 18 h. Keystone/Laurent Gilliéron

Il est 8 h 30. Comme tous les mercredis, les stands du marché de Lausanne accueillent leurs premiers clients. Celui des Hess, accolé à la fontaine de la Palud fait partie des plus populaires. Derrière les deux maraîchères qui finissent d’arranger les panais dans leur caisse de plastique vert, une forme immobile intrigue.

«Oui, il y a bien quelqu’un dans ce sac de couchage, confirme Élodie Hess. Je suis ici depuis 6 h 45 et elle n’a pas bougé. Elle a toutes ses affaires près d’elle, son natel vers sa tête. Je ne sais d’elle que ce qui est marqué sur sa pancarte: elle a 18 ans et fait une grève de la faim de trois jours en soutien aux zadistes du Mormont. Elle ne dérange personne et est bien courageuse. Je n’aurais pas son cran…»