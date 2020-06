Suisse – La grève des femmes a été lancée à Lausanne Plus de 300 personnes se sont réunies au centre de la ville, prélude aux 194 manifestations attendues en Suisse ce dimanche.

Le coup d’envoi de la grève 2020 a été lancé à Lausanne samedi soir.

À l’appel du collectif vaudois pour la grève féministe et des femmes, plus de 300 personnes se sont réunies samedi soir au centre de Lausanne. Sur la place renommée «SaintE FrançoisE» pour l’occasion, l’événement marquait le coup d’envoi de la grève féministe et des femmes 2020.

Dès 23h30, discours et concerts de casseroles se sont enchaînés. Vers la gare, des slogans étaient projetés sur la façade est du Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA).

Les mouvements féministes dans la rue dimanche

Ce dimanche, ce sont 194 événements prévus aux quatre coins de la Suisse qui sont annoncés sur le site www.14juin.ch. Vingt-sept se tiendront dans l'arc lémanique, six en Valais et 12 au moins le long de l'arc jurassien. Dans le canton de Fribourg, les manifestants sont attendus dans la capitale.

Les organisations, associations et collectifs appelant à descendre dans la rue estiment que la pandémie de Covid-19 a renforcé les raisons qui les ont amenés à faire grève il y a exactement un an.

Les rassemblements qui avaient regroupé plusieurs centaines de milliers de personnes à travers la Suisse le vendredi 14 juin 2019 avaient donné lieu à des revendications tous azimuts.

L'Union syndicale suisse (USS) mettait l’accent sur l’égalité dans le monde du travail, tandis que Caritas déplorait le fait que la pauvreté touche davantage les femmes que les hommes en Suisse. Amnesty International souhaitait de son côté attirer l’attention sur l’ampleur des violences sexuelles à l’égard des femmes.

15h24

La pandémie de Covid-19 a renforcé les raisons menant à faire grève il y a un an, peut-on lire sur la page internet annonçant la journée de grève. Sexisme, racisme, homo- et transphobie, violences sexuelles, discriminations et exploitation «se sont renforcés avec la crise sanitaire et avec la crise économique qui lui emboîte le pas».

A 15h24, l’instant à partir duquel les femmes ne sont plus payées, selon les statistiques de la différence salariale entre les sexes, le collectif appelle la population à occuper l’espace sonore et à brandir des pancartes. La sortie de la crise sanitaire doit être féministe, résume le collectif.

Quinze revendications

La Coordination romande des Collectifs pour la grève féministe et des femmes a élaboré 15 revendications pour une sortie féministe et écologique du Covid-19. L’essentiel des revendications se rapprochent de celles des partis de gauche et des syndicats. Avec la crise due au coronavirus, les demandes concernant le secteur de la santé, l’économie domestique et la violence domestique sont plus appuyées pour ce 14 juin 2020.

