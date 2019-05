La grève des femmes fait causer dans les classes vaudoises

De nombreuses enseignantes vaudoises fouleront le pavé, le 14 juin, à l’occasion de la grève des femmes. La ministre en charge de la Formation, Cesla Amarelle, prend les devants et invite les profs à débattre du rôle des femmes en classe. Ils pourront aborder le thème comme bon leur semble et aider les élèves à réaliser une vidéo d’une minute – avec un smartphone — illustrant la thématique.

L’opération baptisée «Toutes 1’histoire» cible les classes de la première à la onzième année ainsi que les gymnases, les écoles professionnelles et les écoles spécialisées.

«Élèves impactés»

«Beaucoup d’élèves se posent des questions autour du 14 juin, explique Cesla Amarelle. Pourquoi n’y aura-t-il pas d’examen? Pourquoi certaines enseignantes feront grève? Le but premier de cette démarche ludique et participative est que les élèves puissent discuter ensemble, avec les enseignants, de la place et du rôle des femmes dans notre société en 2019.»

Pour la grève du climat, d’aucuns avaient accusé la cheffe du Département de la formation de faciliter la participation des étudiants aux manifestations, au détriment des cours. «Nous n’avons ni encouragé ni découragé la grève pour le climat mais pris des mesures préventives afin d’éviter des problèmes organisationnels majeurs, répond la socialiste. C’est pour cette même raison qu’il n’y aura pas d’examen le 14 juin.»

«L’idée n’est pas de forcer qui que ce soit à quoi que ce soit, continue-t-elle. Mais j’estime que le 14 juin est un moment de mobilisation citoyenne qui met en évidence des enjeux de société importants. Les élèves vont être impactés par cette grève. Nous voulons dès lors donner la possibilité aux enseignants de proposer une démarche pédagogique autour de cette journée.»

Orientation trop genrée

Pour la conseillère d’État, il appartient aussi à l’école de participer à la construction de l’égalité. Ce genre d’initiative pourrait contribuer à rendre les filières de formations moins genrées, espère-t-elle. «On constate déjà en huitième année que les options choisies sont très sexuées (les filles sont 36% en option maths physique et plus de 80% en italien). Et cela s’accentue au gymnase. Il est important de thématiser cette question dès le plus jeune âge pour que les élèves choisissent une orientation en fonction de leurs capacités et aspirations propres, indépendamment des représentations liées au genre.» Elle précise que la démarche repose sur une base volontaire. «Les enseignants peuvent très bien choisir de ne rien faire.»

Un jury 100% féminin récompensera les meilleurs films tournés par les élèves (ils seront tous visibles en ligne). À sa tête: Anne Delseth, programmatrice de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes et coordinatrice du master cinéma à l’ECAL. (24 heures)