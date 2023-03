Liaisons de transport – La grève en France va toucher le voyageur jusqu’en Suisse Le mouvement social contre la réforme des retraites aura des répercussions sur la mobilité mardi 7 mars, jusqu’à Genève et ses environs. Le point. Cathy Macherel

Gare à ne pas se retrouver sans avion au départ pour la France, mardi 7 mars, à l’aéroport de Genève. PIERRE ALBOUY

Avions, lignes de TGV, trains régionaux: la grève annoncée ce mardi 7 mars comme une «mise à l’arrêt» de l’Hexagone pour protester contre la réforme des retraites va développer ses effets jusque sur notre territoire.

Côté ciel, plusieurs liaisons avec la France (départs et arrivées) des vols Easyjet sont d’ores et déjà annoncées comme annulées pour la journée du 7 mars sur le site de l’aéroport de Genève. C’est le cas de vols (départs comme arrivées) reliant Genève à Paris Orly, Bordeaux, Nice, Rennes ou encore Nantes. Les vols d’Air France de et vers l’aéroport de Charles-de-Gaulle à Paris ne semblent en revanche pas touchés.

TGV touché

Les lignes TGV sont également perturbées. Mardi 7 mars, six liaisons sont supprimées entre Genève et Paris (4 à l’aller, 2 au retour), et 8 sur la ligne Lausanne-Paris (3 à l’aller, 5 au retour), annonce Lyria. Le mercredi 8 mars, les perturbations vont se poursuivre. Comme pour l’avion, mieux vaut se renseigner avant de faire sa valise.

Le trafic régional de train risque lui aussi d’être perturbé. Pas de données précises pour l’heure, mais sur le site du Léman Express, il est possible de se renseigner sur sa liaison à partir de 17 h pour le lendemain.

Une journée de grève touchant les transports publics, qu’elle survienne en France ou à Genève, induit en général une hausse du trafic motorisé dans le canton, selon les données de l’indice Tom-Tom.

