désormais la mémoire du célèbre couturier grâce à près de 3000 croquis et documents, certains signés par ses prestigieux assistants: Dior, Bohan, Givenchy… Cécile Lecoultre

Robert Piguet et ses assistants. DR

Originaire du Chenit, mais né rue de la Plaine, à Yverdon, en 1898, Robert Piguet est un pur produit

de la bourgeoisie protestante et libérale du Nord vaudois. Autant dire que le goût pour la

mode de l’adolescent, cadet d’une fratrie de cinq garçons, ne pouvait que surprendre, voire

contrarier Armand, le père banquier, député, et même président de la délégation des

finances de l’Assemblée fédérale.

Au Chateau d'Yverdon-les-Bains, un espace permanent est désormais dédié au couturier Robert Piguet, un enfant du pays. © J-P Guinnard/24heures 24HEURES

«Au désespoir de mes parents, se souviendra Robert, j’habillais des poupées qu’il fallait toujours, hélas, abandonner pour des livres de classe.» Les six années passées dans l’internat de l’École Nouvelle, à Lausanne, ne le détournent pas de sa passion, quand bien même Armand lui fait comprendre qu’à son âge il pensait

davantage à déshabiller les femmes qu’à les habiller.

«Afternoon Teas»

À 19 ans, ayant acquis une certaine maîtrise dans l’art du batik, il expose ses créations chez

Bonnard, place Saint-François, à Lausanne. Rue de la Plaine, on comprend qu’on ne fera pas

de Bob, ainsi qu’on l’appelle, un avocat, chimiste ou banquier comme ses frères. On ne s’oppose donc pas à ce qu’il tente sa chance à Paris, la capitale de la mode. Muni d’un pécule, il installe 41, avenue Montaigne, ses «Salons d’art moderne». Deux fois par semaine, d’élégants «Afternoon Teas» sont l’occasion de présenter batiks et même robes peintes à la poudre métallique.

Créations, esquisses… tout savoir sur Robert Piguet. © J-P Guinnard/24heures 24HEURES

En 1920, bref séjour à Lausanne où le théâtre qui n’est pas encore municipal accueille 150 de ses créations. Mais tout ce faste a un coût que les ventes ne compensent pas. Il faut mettre la clé sous la porte et rentrer tête basse à Yverdon. Automne 1922, à l’appel de l’illustre Paul Poiret, l’enfant prodigue reprend la route de Paris.

Bob fait son apprentissage dans les ateliers du «sultan de la mode», dont l’étoile commence toutefois à pâlir. Après plus d’une année passée auprès de ce patron fantasque qui peine malheureusement à s’adapter à l’évolution du goût, il se résout à rejoindre une griffe moins illustre mais plus sérieusement gérée, Redfern.

Directeur artistique, responsable des collections, tout sourit à Bob, même l’amour. Le 26 septembre 1924, il épouse Mathilde Henriquez, de huit ans son aînée. Elle est volubile au point qu’on la surnomme «Moineau». Il

est réservé, caustique, voire sarcastique. Le mariage bat rapidement de l’aile, mais le divorce ne sera jamais prononcé. Moineau conserve le domicile conjugal, à Auteuil. Robert prend un luxueux appartement quai Malaquais.

Le couturier a laissé sa trace dans l’univers des parfums, avec Fracas, Bandit etc. © J-P Guinnard/24heures 24HEURES

Après dix années enrichissantes passées chez Redfern, notre couturier décide de voler à nouveau de ses propres ailes. Sa part de l’héritage familial, à la mort de son père en 1929, et l’apport d’un couple de Bâlois, Alexander et Fanny Clavel, lui permettent, en 1933, d’ouvrir sa propre maison, rue du Cirque, avec bientôt une succursale à Londres. Fort bien située, mais un peu trop discrète, la rue du Cirque est abandonnée en 1938 pour le prestigieux Rond-Point des Champs-Élysées, avec entrée privée, 60, avenue Montaigne, dans le triangle d’or de la haute couture.

À la tête d’une maison qui emploie jusqu’à 400 personnes et qui habille femmes du monde et actrices de renom, Piguet figure désormais parmi les créateurs qui font briller Paris aux côtés de Chanel, Lanvin, Ricci, Schiaparelli, Balenciaga, Rochas et Fath. On ne compte plus les célébrités, d’Edith Piaf aux princesses d’Égypte, qui montent l’escalier à double révolution pour accéder aux somptueux salons du premier.

Robert Piguet. © J-P Guinnard/24heures 24HEURES

«Le style Piguet était sobre, simple, raffiné, le vrai bon goût.» Hubert de Givenchy, couturier

Sa réputation lui vaut d’être sollicité par de nombreux modélistes en quête d’emploi. Du fait de l’imminence de la guerre, Christian Dior n’est associé qu’à trois collections. Mais c’est chez Bob (Bobby pour Mathilde) qu’il se fait la main. «Piguet savait qu’il n’y a d’élégance que dans la simplicité et me l’apprenait. Je lui dois beaucoup, et tout d’abord de m’avoir fait confiance, alors que j’avais encore très peu d’expérience.»

Plus tard, il engagera Marc Bohan, James Galanos, Antonio del Castillo, Serge Guérin et bien sûr Hubert de Givenchy; Givenchy pour qui «le style Piguet était sobre, simple, raffiné, le vrai bon goût». La renommée de sa griffe est encore accentuée par le succès des parfums, seuls à lui survivre: Bandit, Fracas, Visa, Baghari. Mais Piguet se sait malade. Il séjourne de plus en plus souvent dans sa résidence vigneronne de Villeneuve. Il meurt à Lausanne, le 21 février 1953, deux ans après avoir fermé sa maison de couture.

En dates Afficher plus 1898 Naissance à Yverdon le 6 mai

1919-1921 Première maison de couture, avenue Montaigne, à Paris

1922-1923 Modéliste chez Paul Poiret

1923-1933 Directeur artistique chez Redfern

1924 Mariage avec Mathilde Henriquez

1933 Ouverture de sa nouvelle maison, rue du Cirque

1938 Installation au Rond-Point des Champs-Élysées

1944 Lancement du parfum Bandit

1951 Fermeture de sa maison, la mort dans l’âme

1953 Décès à l’Hôpital cantonal de Lausanne le 21 février

