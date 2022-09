Concours culinaire – «La grillade, ce n’est pas seulement faire cuire trois merguez» Douze équipes d’amateurs se sont affrontées samedi passé à Dommartin lors du 2e Défi des Grillés. L’occasion de découvrir toute la diversité de l’art du barbecue. Sylvain Muller

Entrée, plat ou dessert, les concurrents du Défi des Grillés doivent tout passer par le barbecue. 24 HEURES – ODILE MEYLAN

Le côté sympa et convivial des grillades, tous les pratiquants et pratiquantes connaissent et apprécient. Mais bien peu sont celles et ceux qui dépassent le stade saucisses – côtelettes – côte de bœuf, au mieux accompagnées de pommes de terre en papillotes. Samedi, à Dommartin dans le Gros-de-Vaud, les douze équipes qui s’affrontaient lors de la 2e édition du Défi des Grillés pratiquaient pourtant la grillade à un tout autre niveau.