Volaille – La grippe aviaire est aux portes de la Suisse Pour la 2e fois, un cas de grippe aviaire a été mis en évidence en Allemagne, près de la frontière suisse. Berne ordonne donc de nouvelles mesures pour lutter contre l’arrivée du virus dans les volailles domestiques. Christine Talos

En France, plus de 1 million de volailles, essentiellement des canards, ont été abattues dans le sud-ouest ces dernières semaines. AFP

La grippe aviaire se rapproche de la Suisse. Après un premier cas annoncé le 12 janvier dernier, un 2e cas a été mis en évidence en Allemagne, sur un corbeau près de Radolfzell, fait savoir vendredi l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Du coup, l’OSAV et les autorités cantonales sont en alerte. Et ordonnent de nouvelles mesures afin de prévenir l’introduction du virus dans les volailles domestiques suisses.

Les volailles doivent être nourries et abreuvées seulement dans des locaux qui ne sont pas accessibles aux oiseaux sauvages.

Les aires de sorties encore utilisées doivent être protégées par des filets.

Si les aires de sorties ne peuvent pas être protégées par des filets, les volailles doivent être détenues dans des locaux fermés ou dans une aire à climat extérieur.

Il faut changer de chaussures et enfiler un survêtement réservé à cet usage avant de pénétrer dans les locaux. Il faut se désinfecter les mains régulièrement.

Les élevages de volailles qui ne sont pas encore enregistrés doivent s’annoncer au plus vite aux autorités cantonales.

Pour l’instant, ces mesures s’appliquent jusqu’au 15 mars 2021 et seulement pour les régions bordant le lac de Constance et le Rhin. Mais la situation est suivie de très près et ces prescriptions pourraient très vite être étendues si besoin, souligne l’OSAV dans son communiqué.

Ne pas ramasser d’oiseaux sauvages morts

L’Office fédéral recommande par ailleurs aux éleveurs de surveiller de près l’état de santé de leurs volailles et de l’informer en cas de maladie. En outre, il demande à tous les citoyens qui trouveraient des cadavres d’oiseaux sauvages de ne pas les toucher et d’en informer le poste de police ou le garde-faune le plus proche. Berne précise toutefois que rien n’indique que le virus soit transmissible à l’être humain.

L’OSAV précise encore qu’une propagation au niveau nationale est peu probable. En effet, les oiseaux d’eau sauvages qui passent l’hiver en Suisse ne poursuivent pas leur route vers le sud. Ils sont arrivés dans leurs quartiers d’hiver et n’en bougeront pas.

Plus d’un million de volailles abattues en France

En France, plus de 1 million de volailles, essentiellement des canards, ont été abattues dans le sud-ouest le 14 janvier dernier. Mais l’expansion de l’épizootie» de grippe aviaire semble désormais sous contrôle, selon la préfète de région jeudi.

La grippe aviaire sévit également en Hongrie. Jeudi, le pays a annoncé l’abattage de plus de 100’000 poules pondeuses dans un élevage intensif du sud du pays. Un autre cas de grippe aviaire avait déjà été détecté dans le nord du pays la semaine dernière, engendrant l’abattage de 90’ 000 dindes.

Enfin, la République tchèque a annoncé elle aussi avoir détecté la présence de la souche H5N8 de la grippe aviaire, hautement contagieuse, sur deux cygnes morts dans le sud du pays.