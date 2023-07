Mesures de protection – La grippe aviaire s’invite dans l’été de Salavaux La présence du virus a été détectée dans un nid de mouettes rieuses à l’embouchure de la Broye, dans le lac de Morat. Sébastien Galliker

La tranquillité du nouveau delta de la Broye à Salavaux est perturbée par la découverte d’un foyer de grippe aviaire dans un nid de mouettes rieuses. JEAN-PAUL GUINNARD

Zone préservée pour les oiseaux sauvages, le nouveau delta de la Broye, revitalisé en 2018, voit sa quiétude perturbée par un foyer de grippe aviaire. Instaurée depuis fin mai, la surveillance relative au virus a récemment permis de le mettre en évidence dans un site de reproduction de mouettes rieuses, situé sur le lac de Morat. Des mesures doivent être mises en place, annonce le vétérinaire cantonal.

«En période de reproduction, les mouettes nichent et se déplacent peu.» Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal vaudois

«Conformément à l’ordonnance de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire, le vétérinaire cantonal ordonne des mesures de protection dans un rayon de 1 km autour du site de reproduction», a communiqué le Canton de Vaud, lundi. «En période de reproduction, les mouettes nichent et se déplacent peu», justifie Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal.

Filets ou grillages

Les exploitations se trouvant dans ce périmètre doivent désormais détenir leurs poules, canards, oies et autres volailles domestiques de sorte qu’elles n’aient pas de contact avec des oiseaux sauvages. Concrètement et jusqu’au 31 juillet au moins, les volatiles domestiques ne peuvent sortir que dans des aires extérieures munies de filets ou autres grillages empêchant l’intrusion d’oiseaux sauvages. À défaut, les animaux doivent être détenus à l’intérieur. Les canards, oies et oiseaux coureurs doivent par ailleurs être détenus séparément des poules.

«Cela ne semble concerner qu’un seul poulailler de hobby à Salavaux. Mais les services cantonaux vont aussi contacter onze autres détenteurs d’infrastructures dans un rayon de 3 km.» Michel Verdon, syndic de Vully-les-Lacs

«Cela ne semble concerner qu’un seul poulailler de hobby à Salavaux. Mais les services cantonaux vont aussi contacter onze autres détenteurs d’infrastructures dans un rayon de 3 km», détaille Michel Verdon, syndic de Vully-les-Lacs. Contacté lundi, le propriétaire d’un poulailler industriel situé à l’entrée de Salavaux n’avait pas encore été informé par le Canton, n’étant pas situé dans le premier rayon déterminé. «Nos poulets bénéficient de toute manière d’un jardin d’hiver couvert et fermé», assure-t-il.

Le Canton rappelle encore que les symptômes suspects (symptômes respiratoires aigus, diminution des performances de ponte, de la consommation d’aliment ou d’eau) ainsi que toute mortalité augmentée constatés sur la volaille domestique doivent être annoncés par le détenteur à un vétérinaire. En outre, si des oiseaux sauvages sont trouvés morts ou malades, ceux-ci doivent être annoncés aux surveillants de la faune, aux gardes-pêches ou à la police cantonale. Pour des raisons usuelles d’hygiène, il faut s’abstenir de les toucher et renoncer à les amener dans un centre de soins.

