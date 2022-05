Nouvelle formule de championnat – La grogne des fans pourrait avoir raison des play-off À la veille d’un vote capital, la proposition de la Ligue de se calquer sur le hockey suscite la colère des supporters. Une pétition a même été lancée. De là à torpiller le projet? Explications. Nicolas Jacquier

«Non aux play-off». Les supporters du FC Sion étaient clairs, mercredi dernier. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Il y a six semaines, lorsque la Swiss Football League avait dévoilé son ambitieux projet de refonte du championnat (augmentation de l’élite à 12 clubs et nouvelle formule marquée par l’introduction de play-off), tout semblait encore clair et le verdict des urnes joué d’avance.