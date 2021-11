Mobilité et lutte pour le climat – La grogne monte entre rats des villes et rats des champs Alors que les Lausannois peuvent presque se passer de voiture, les Vaudois de la campagne se sentent mal accueillis en ville avec leur véhicule. Lise Bourgeois

Alors que Lausanne fait tout pour «pacifier» la ville et ne plus être engorgée par le trafic automobile comme ici à la rue Centrale dans les années 2010, les pendulaires de l’arrière-pays se sentent lésés. Philippe Maeder/A

Le fossé va-t-il se creuser entre les Vaudois des villes et ceux des champs? En matière de mobilité, la grogne monte entre ceux qui sont obligés – ou se sentent obligés – de prendre leur voiture pour venir à Lausanne et ceux qui y habitent et ne supportent plus le trafic.

Fissure

Un récent débat au Grand Conseil a montré une fissure entre les députés de l’arrière-pays et ceux des cités. Pourtant, les nouvelles politiques de mobilité ne sont pas faites pour monter les populations les unes contre les autres mais pour préserver le climat, important pour chacun.