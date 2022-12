États-Unis – La grosse fuite de pétrole sur l’oléoduc Keystone en voie d’être maîtrisée La fuite sur l’oléoduc Keystone, estimé à plus 2,2 millions de litres de brut, pourrait être la plus grosse fuite de pétrole aux États-Unis depuis 2013.

La cause de la rupture du tuyau n’avait pas été identifiée dans l’immédiat. (Image d’illustration) Getty Images via AFP

Une fuite sur l’oléoduc Keystone, qui a déversé jusqu’à 2,2 millions de litres de brut dans un cours d’eau aux États-Unis, était en voie d’être maîtrisée vendredi, selon les autorités américaines.

Si l’estimation sur l’ampleur de l’écoulement se confirme, il s’agira de la plus grosse fuite de pétrole aux États-Unis depuis 2013, selon l’association Pipeline Safety Trust, qui promeut la sécurité des oléoducs. L’entreprise canadienne TC Energy, qui exploite l’infrastructure, a repéré l’incident mercredi soir dans le Kansas et a, dans la foulée, arrêté en urgence les flux d’hydrocarbures dans le tuyau.

«Le segment affecté reste isolé» et l’écoulement du pétrole en aval «est contenu», a affirmé l’entreprise dans un message vendredi. La cause de la rupture du tuyau n’avait pas été identifiée dans l’immédiat. «Nous surveillons et enquêtons sur la fuite du pipeline Keystone», a affirmé le ministre américain des Transports, Pete Buttigieg, dans un tweet.

Barrage mis en place

L’agence en charge de la sécurité des oléoducs (PHMSA) avait enjoint dès jeudi l’entreprise de prendre «toutes les mesures nécessaires pour protéger le public, les biens et l’environnement des dangers potentiels» liés à la fuite. Selon l’agence de protection de l’environnement, TC Energy a mis en place un barrage en terre environ 6 kilomètres en aval de l’incident «pour empêcher tout écoulement supplémentaire de pétrole».

Le groupe a aussi apporté des camions de vidanges et des équipements destinés à récupérer le pétrole répandu dans l’eau de la Mill Creek. La récupération des produits devrait continuer jusqu’à la semaine prochaine, a précisé l’agence dans un communiqué vendredi.

Prix du pétrole en hausse

L’oléoduc Keystone permet le transport d’hydrocarbures depuis la province de l’Alberta, dans l’ouest du Canada, vers plusieurs destinations aux États-Unis. Il transporte actuellement en temps normal environ 600’000 barils par jour. Vendredi, vers 19h00 GMT, (20h00, heure suisse) l’entreprise indiquait être encore en train d’évaluer quand elle pourrait redémarrer le service. L’agence PHMSA doit donner son feu vert.

Les prix du pétrole ont temporairement grimpé jeudi après l’annonce de la fuite avant de repartir en baisse. L’impact de l’incident sur le marché de l’énergie dépendra de la durée de la suspension de Keystone, qui amène notamment du brut au terminal de Cushing dans l’Oklahoma où est stocké le pétrole américain servant de référence aux investisseurs.

AFP

