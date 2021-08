Du surf dans les Préalpes – La Gruyère prête à surfer sur la vague Après Sion, voici qu’à Morlon (FR) des passionnés souhaitent également créer un bassin de surf. Le projet ne fait pas que des heureux. Mateus Carvalho

Arnaud Dorthe (g.) et Flurin Mathieu (dr.) ont pour projet de construire, à cet endroit, un centre aquatique avec une vague artificielle pour les surfeurs et les familles. Yvain Genevay/Tamedia

Petit village champêtre de 640 âmes, Morlon se situe entre la ville de Bulle et le lac de la Gruyère. La bourgade offre une magnifique vue sur le Moléson et la Dent de Broc. On peut y entendre les hirondelles et les coqs. Mais cette belle sérénité est compromise, des promoteurs souhaitent construire un bassin de surf sur le lac.

Goya Onda est son nom de code. Le projet est né de la volonté de deux Gruériens de dynamiser Morlon. Depuis quelques années, les fermetures de commerces se succèdent et Goya Onda pourrait représenter une manne financière pour la commune et ses habitants. Une partie de la population s’oppose néanmoins au projet.