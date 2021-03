Portrait de Fanny Wang – La guérisseuse vise l’universalité du taï-chi L’artiste martiale remarquée pour son solo lors de la Fête des Vignerons vient de publier un roman initiatique. Anetka Mühlemann

Fanny Wang, qui vient de publier un roman philosophique, a trouvé son équilibre de vie grâce au taï-chi. JEAN-PAUL GUINNARD

La grâce de ses mouvements n’a d’égale que la détermination de son esprit. Fanny Wang est dans sa bulle quand elle s’adonne à son art martial fétiche. «Le taiji (ou taï-chi) est pour moi un état de conscience modifié», révèle la maître qui enseigne sa discipline à Vevey et Châtel-Saint-Denis (FR). Dans le cordon boisé de la Veveyse situé à quelques pas de son domicile, sa gestuelle méditative respire la pureté. À des années lumière de la pratique sportive qui l’avait propulsée vice-championne du monde. «Quand on exécute des taolus devant un jury, on n’est plus dans l’intériorité mais dans l’exécution, la reproduction de schémas», compare la Romande qui privilégie l’humilité.