Projets de Grandson et Daillens – La «guerre des décharges» ira bien en justice Le Canton a levé vendredi les 1444 oppositions aux deux grands projets de décharges controversées. Déçus, les associations, les riverains et les élus préparent déjà les recours. Erwan Le Bec Fabien Lapierre

Situé à Grandson dans un méandre de l’Arnon mais surtout proche du rail, de l’autoroute et des exploitations de Cand-Landi, le site retenu pour l’une des deux décharges cantonales de terres polluées est toujours combattu. 24 HEURES/Jean-Paul Guinnard

La situation n’est pas près de se pacifier sur le front des décharges vaudoises. Vendredi, le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) a accepté les plans – valant permis de construire – et levé les 1444 oppositions aux projets des deux grandes décharges prévues aux Échatelards, à Grandson, et à la Vernette, entre Oulens-sur-Échallens et Daillens.