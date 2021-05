Votation du 13 juin – La guerre des pesticides se joue dans quelques cantons clés Les deux initiatives séduisent dans les villes, mais risquent de couler faute de double majorité. Quelques régions pourraient tout faire basculer. Florent Quiquerez

Dans la campagne vaudoise, près de Vullierens, on affiche clairement son opposition aux initiatives. Yvain Genevay

Déjà tendue, la campagne autour des initiatives antipesticides s’est durcie. La semaine passée, un char du 2x NON a été incendié dans la campagne vaudoise. Et ce n’est pas le seul acte de vandalisme enregistré. Dans les deux camps, on ne compte plus les déprédations, insultes et autres menaces.

Une tension maximale, un engagement sans limite et des affiches qui se multiplient. Voilà qui rappelle la campagne très émotionnelle entourant les Entreprises responsables. Et à un mois du scrutin, il n’est pas impossible que les initiatives antipesticides connaissent la même issue: un oui du peuple, mais un non des cantons.