Élections communales – La guerre des tranchées pour décrocher un strapontin du Conseil À Tolochenaz où vingt-deux candidats sont inscrits comme dans de rares communes du canton, des citoyens vont se battre une troisième fois pour obtenir une place de suppléant. Cédric Jotterand

Quatre listes comportant vingt-deux candidats qui se présentent à deux reprises viennent relancer les élections communales du côté de Tolochenaz. Sébastien Bovy

Deux tours pour élire un Conseil communal, voilà qui n’est déjà pas anodin. Mais lorsqu’il s’agit d’en organiser un troisième, le dimanche 25 avril, on peut se dire que la démocratie locale n’est pas garante de la meilleure entente dans les villages. C’est pourtant le cas dans six villages du canton – parfaitement dans leur droit – où la population sera invitée à élire des suppléants, soit des citoyens potentiellement appelés à remplacer des démissionnaires en cours de route.

Dans la plupart des communes concernées, les sièges ont été répartis «à la Vaudoise», le président cherchant dans la plupart des cas à placer les premiers «non élus» sur la liste et si possible certains jeunes appelés à former la relève à moyen terme.