OGM dans l’agriculture - La guerre du moratoire est de retour au National

Si le débat est ancien, certains éléments changent. Quand on parle de nouveaux OGM, on pense en particulier à la technique CRISPR/Cas9, pour laquelle deux chercheuses ont obtenu le Prix Nobel de chimie en 2020. Ces ciseaux permettent de couper un gène précis ou de le remplacer.

Le débat sur la reconnaissance de ces développements fait rage en Suisse comme en Europe. Le Conseil fédéral souligne qu’ils «peuvent apporter des innovations contribuant au développement durable», mais aussi «rendre la matière plus complexe et conduire à de nouveaux risques». D’où la nécessité, selon lui, de disposer de plus de temps.

Face à ces possibilités, la conseillère nationale Simone de Montmollin plaide pour une forme de «troisième voie». «On ne peut pas continuer à se battre entre pro et antimoratoires, argumente la PLR genevoise. Il faut réfléchir différemment, en étudiant chaque technique et application séparément.»