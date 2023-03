Crimes contre l’environnement – La guerre en Ukraine fait des ravages écologiques Des enquêteurs spécialisés ont déjà recensé plus de 23’000 atteintes à l’environnement liées aux combats. Margaux Benn - «Le Figaro»

Au printemps dernier, pour empêcher les troupes russes de traverser la rivière Donets, en aval, l’armée ukrainienne a fait sauter les vannes du réservoir d’Oskil. AFP

Au réservoir d’Oskil, dans l’est de l’Ukraine, le paysage a toutes les composantes d’un tableau idyllique: une vue imprenable sur la rivière Donets en contrebas, bordée d’arbres, et sur les collines qui ondulent à l’infini. Le lieu était d’ailleurs, jusqu’à tout récemment, un point d’observation pour les visiteurs de passage. Même aujourd’hui que la guerre a fait déserter les touristes, trois soldats en permission et un vieil homme sont venus se promener, malgré le froid mordant. Pourtant, le tableau s’est transformé en vision cauchemardesque. Le pont du réservoir est complètement disloqué, entrelacs informe de métal et de béton ponctué de trous béants. Le réservoir lui-même n’a quasi plus d’eau.