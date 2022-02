Campagne présidentielle en France – La guerre en Ukraine favorisera-t-elle Emmanuel Macron? Sur le point de se déclarer candidat, le président sortant voit plusieurs de ses adversaires affaiblis par leurs anciennes positions pro-Poutine. Alain Rebetez - Paris

Emmanuel Macron présidant un Conseil de défense samedi à l’Élysée. La mise en scène parfaite du président protecteur du pays. KEYSTONE

Vendredi 4 mars sera la date limite pour le dépôt des listes de parrainages des candidats à l’élection présidentielle, et c’est donc cette semaine qu’Emmanuel Macron va faire l’annonce officielle de sa candidature. Une annonce que tout le monde attend depuis des mois et qu’on savait inéluctable, mais qu’il n’a cessé de différer par choix tactique, pour profiter le plus longtemps possible du statut présidentiel qui le place au-dessus de ses concurrents et qui lui permettait de repousser la confrontation directe avec eux.