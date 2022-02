La crise en Ukraine vue d’ici – «La guerre n’a pas commencé hier. Pour nous, c’est la routine» Les tenanciers du restaurant ukrainien Le Sémaphore à Lausanne évoquent les tensions dans leur pays et la manière dont leurs proches sur place les vivent au quotidien. Catherine Cochard

Patrons du restaurant ukrainien Le Sémaphore à Lausanne, Svetlana Bozhko, Maryna Zakrevska et Ihor Fedirko sont en contact quotidien avec leurs proches sur place. Patrick Martin

Il suffit de passer la porte du Sémaphore à Lausanne, pour être transporté à des milliers de kilomètres d’ici. Repris il y a six mois par les familles ukrainiennes d’Ihor Fedirko et Svetlana Bozhko, le bistrot proche de la gare porte fièrement les valeurs et la culture du pays au drapeau bleu et jaune.