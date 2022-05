La fête «Covid» est définitivement finie pour le monde de la tech. Les premiers résultats trimestriels de 2022, présentés par les GAFAM (Alphabet, Apple, Meta, Amazon et Microsoft) tout au long de la semaine, en sont la preuve la plus parlante. Il transparaît en effet que même eux, les indétrônables Big Five, ont une vilaine gueule de bois. Et cette dernière est malheureusement contagieuse au vu des forts mouvements boursiers survenus ces derniers jours.

Le fait est que leur fragilité actuelle inquiète tant leur assise sur l’ensemble des marchés est grande. «En rajoutant Netflix, les GAFAM représentent près de 20% de la capitalisation boursière du S&P 500. La bonne tenue de ces valeurs technologiques est donc indispensable actuellement à l’évolution boursière de cet indice phare», rappelle John Plassard, directeur chez Mirabaud & Cie.