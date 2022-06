Fête cantonale à Yverdon – La gym vaudoise a repris son envol Après deux ans de pandémie, 10’000 athlètes savourent ce retour à la compétition. Pierre-Alain Schlosser

Corie Davet, de la société de Lausanne, dans ses œuvres. Christian Brun

Les gymnastes vaudois n’allaient pas rater l’occasion de briller à la cantonale. Ils étaient nombreux à vivre le premier week-end de leur bastringue géant. Une véritable réunion de famille qui attirera au total quelque 10’000 adeptes, jusqu’au 19 juin.

Alyssa Pacheco, d’Aigle-Alliance, à la barre fixe. CHRISTIAN BRUN

Samedi était un jour particulier pour Alyssa Pacheco. Après une blessure à une jambe, la jeune gymnaste d’Aigle-Alliance fêtait son retour à la compétition. «Cela faisait deux ans que je n’avais pas pu exercer mon sport, raconte l’athlète de 17 ans. Alors je suis venue pour m’amuser et participer au concours sans regarder les notes.» Et pourtant, Alyssa Pacheco a «livré la marchandise». Avec notamment un 9,6 à la barre fixe et un 9,18 au saut, lors du concours multiple.

Corie Davet semble voler dans les airs. CHRISTIAN BRUN

Après deux ans de pandémie, ce retour en fanfare a fait du bien aux gymnastes du canton. Même si le passage aux anneaux, au sol, à la barre fixe ou encore au saut ne représente qu’une partie d’une journée de concours. «On fait beaucoup de photos de notre groupe, explique Corie Davet, de Savigny, qui représente les couleurs de Lausanne. On profite aussi de passer du temps avec les filles de la société. On regarde les autres groupes et on s’encourage. Il y a beaucoup de solidarité entre les gymnastes.»

Nolane Mermod ne rate pas une prestation de ses amies. CHRISTIAN BRUN

«On remarque que les gymnastes sont un peu stressés. On sent qu’ils veulent bien faire.» Élodie Martin-Fleury, juge

Voilà qui explique pourquoi ce sport de traditions a toujours la cote auprès des jeunes. Les valeurs de travail, de respect, d’amitié et d’entraide sont un véritable ciment. «C’est vrai que la gym, c’est un peu ma deuxième famille, concède Alyssa Pacheco. Si les journées de compétition commencent à 7 heures et se terminent à 22 heures, on patiente en regardant les autres.» Alyssa profite aussi du temps à disposition pour réviser ses cours.

Les entraîneurs Cyril Noble, de Forel-Savigny, et Nadia Calderini, d’Aigle, veillent à ce que tout soit parfait pour leurs gymnastes. CHRISTIAN BRUN

Parmi les acteurs les plus importants, il ne faut pas oublier les juges. Concentrés et intransigeants, ils ont contribué au succès de ce premier week-end de fête. «Le niveau du concours individuel est relativement bon, observe Élodie Martin-Fleury, juge d’Uvrier (VS) venue dépanner la société de Saint-Cierges. On remarque que les gymnastes sont un peu stressés. On sent qu’ils veulent bien faire.»

Les juges Élodie Martin-Fleury et Jeff Aeberhard. CHRISTIAN BRUN

Prévention des abus

La fête a également été l’occasion de sensibiliser les athlètes à la maltraitance en milieu sportif. Devant la salle des Isles, des psychologues sont venues présenter l’association «And You…?». Grâce à des situations de harcèlement tirées de films, elles ont permis à des sportifs de s’exprimer sur leur ressenti. Après les scandales soulevés notamment dans la gym ces dernières années, le lieu était propice à la discussion et au partage d’expériences.



La fête se prolongera du 16 au 19 juin, avec des animations et des compétitions, un peu partout à Yverdon.



La salle des Isles a accueilli les concours individuels, samedi. CHRISTIAN BRUN

