Suisse – La harceleuse des centrales d’urgence reste en prison La femme qui téléphonait des centaines de fois chaque jour au CHUV et à la police lausannoise avait fait recours contre sa condamnation. En vain.

Eine Frau macht Homeoffice, fotografiert am 7. Maerz 2020 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler) KEYSTONE

Une femme qui appelait des centaines de fois par jour les centrales téléphoniques du CHUV et des polices de la région lausannoise doit rester en détention pour motif de sûreté. Le Tribunal fédéral rejette son recours contre la décision de la justice vaudoise.

La recourante a été condamnée en septembre dernier pour fausse alerte et insoumission notamment, à une peine de 9 mois de prison. La décision a fait l’objet d’un appel. L’exécution a été suspendue en faveur d’un traitement institutionnel dans un établissement psycho-social. En attendant, elle a été maintenue en détention pour motif de sûreté.

Entre avril 2018 et février 2019, la femme avait pris l’habitude d’appeler jusqu’à plusieurs centaines de fois par jour des standards du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Elle procédait de même avec les centrales d’engagement de la Police municipale de Lausanne et des polices de l’Est et de l’Ouest lausannois.

Trouble des impulsions

L’expertise psychiatrique a révélé que l’intéressée souffrait d’un trouble mixte de la personnalité ainsi que d’un trouble des habitudes et des impulsions. Outre un traitement psychothérapeutique de fond, l’expert préconisait une prise en charge dans un établissement psycho-social.

Dans un arrêt publié ce jeudi, le Tribunal fédéral rappelle que la détention pour motif de sûreté peut être ordonnée lorsque la réitération d’infractions graves est sérieusement à craindre. Il se rallie à l’appréciation de la justice vaudoise quant à la gravité: la saturation des lignes de la police et des hôpitaux est susceptible d’empêcher la réception de véritables appels d’urgence.

Le risque de réitération est aussi réalisé dans la mesure où la recourante, incarcérée à la prison de la Tuilière, tend aussi à appeler sans cesse la centrale de l’établissement. Les juges de Mon Repos estiment aussi que le principe de proportionnalité est respecté en l’espèce: bien que le jugement de première instance soit contesté, la durée de détention de la recourante reste pour le moment proportionnée à la peine qu’elle risque.

Les alternatives proposées par l’intéressée – libération immédiate avec suivi ambulatoire ou transfert à la prison de Champ-Dollon – ne convainquent pas non plus la 1ère Cour de droit public. Rien ne permet d’établir que ces solutions seraient plus indiquées. (arrêt 1B_545/2020 du 18 novembre 2020)

ATS/NXP