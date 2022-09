Nous sommes à quelques jours de l’annonce des primes d’assurance maladie. Un lieu devenu commun en Suisse est de qualifier ce moment particulier de «rituel automnal». Je ne cautionne pas cette expression. D’une part, parce qu’elle dénote une certaine distance face aux difficultés qu’engendre une hausse pour une frange toujours plus grande de la population. D’autre part, parce qu’elle laisse sous-entendre qu’il y a quelque chose d’inéluctable: la hausse des coûts de la santé serait une fatalité, celle des primes aussi.

Rien n’est plus faux. Sur les coûts de la santé, on peut d’ores et déjà acter que la législature actuelle est celle des occasions manquées. Des primes relativement stables n’ont pas permis de trouver de majorité pour agir sur les prix des médicaments ou limiter la rémunération des prestataires privés – mesures pourtant à l’agenda!

«Le Conseil des États a moins voté dans l’intérêt des Cantons que dans celui d’acteurs privés dont les marges se font aux dépens des assuré·e·s et des patient·e·s.»

Les clivages ne se sont pas forcément déclinés sur un axe gauche-droite. Plutôt en fonction de la perméabilité à un lobbying très actif. Le Conseil des États est particulièrement concerné ici puisqu’il a joué un rôle d’obstruction active. Il a moins voté dans l’intérêt des Cantons que dans celui d’acteurs privés dont les marges se font aux dépens des assuré·e·s et des patient·e·s.

Cet immobilisme, les assurés le paient cher, eux qui font office de variable d’ajustement. Ils portent à bout de bras par leurs primes et leurs contributions directes les deux tiers des dépenses sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour les soulager.

Résultat: en dix ans, entre 2006 et 2016 (l’Office fédéral de la statistique ne fournit pas de chiffres plus récents), la part des ménages privés qui payent davantage pour l’assurance maladie que pour les impôts est passée de 30,1% à 37,2%. Dans le même intervalle, les primes ont augmenté d’environ 30%, tandis que les impôts ont crû de 16%. Dans cet intervalle encore, 23% de la population dit avoir renoncé à une prestation médicale pour des raisons financières, et 9% faire face à des problèmes pour régler une facture médicale. En 2021, près de 400’000 personnes ont été mises aux poursuites. On peut sérieusement se demander quelle sera la réaction de la population face à cette nouvelle hausse.

«Une déductibilité plus importante des primes maladie sur l’impôt fédéral direct serait dans ce contexte exceptionnel bienvenu.»

Cette semaine, le Conseil national a mené des débats autour du pouvoir d’achat. Deux mesures ont été acceptées à une très courte majorité, une indexation des rentes AVS et une augmentation des subsides à l’assurance maladie – à l’instar du système en place dans le canton de Vaud. La proposition d’une allocation énergie pour diminuer la facture des combustibles et carburants des ménages modestes et des PME coincées par la hausse importante des énergies fossiles et de l’électricité a simplement été balayée.

Outre les ménages modestes, une partie toujours plus grande de la classe moyenne exprime son ras-le-bol et ses craintes face à l’augmentation de ses charges fixes. La mise en œuvre d’une déductibilité plus importante des primes maladie sur l’impôt fédéral direct serait dans ce contexte exceptionnel bienvenu.

Alors, certes, par rapport à d’autres pays où l’inflation connaît des records, la Suisse est en moyenne bien lotie. Mais que veut dire une moyenne quand on est directement concerné·e? J’espère que le débat parlementaire autour du pouvoir d’achat qui se poursuit lundi dans la Chambre des Cantons apportera de bonnes nouvelles et atténuera un peu le choc de l’annonce autour des primes.

Sophie Michaud Gigon Secrétaire générale de la FRC, conseillère nationale Verte

