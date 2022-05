Votation communale – La hausse d’impôt est balayée par les Pranginois Le référendum contre la décision du Conseil communal d’augmenter l’impôt de 3 points a été plébiscité par la population. Yves Merz

La proposition de la nouvelle Municipalité de Prangins d’augmenter l’impôt avait été approuvée de justesse par le Conseil communal, mais en référendum, la population n’en a pas voulu. DR

En novembre 2021, par 26 oui et 24 non, le Conseil communal de Prangins avait voté une augmentation d’impôt de 3 points, de 55% à 58%. Un référendum communal a été lancé contre cette décision. Le vote de ce dimanche est sans appel, avec une très large majorité de citoyens (1093) qui s’est opposée à cette hausse, alors qu’il n’y a eu que 280 voix pour. Il y a eu une participation de 49,41%. Près de 80% des Pranginois ont donc balayé cette augmentation.

Président du comité référendaire, François Krull reconnaît qu’il s’attendait à un succès, mais pas de cette importance. «Je pense que nos concitoyens ont compris que les finances de notre Commune ne sont pas si mal en point que la Municipalité veut bien le dire. Tous les signaux sont au vert, et 122 foyers contribuables viennent de s’installer dans le nouveau quartier de l’Orangerie. Ce n’est en tous les cas pas le bon moment d’augmenter les impôts. Attendons au moins la réforme de la péréquation et on avisera.»

Signal clair

De son côté, la Municipalité prend acte avec regret du résultat du référendum tout en se réjouissant du débat démocratique qu’il a suscité et en soulignant le signal clair envoyé par la population aux autorités cantonales. «Selon l’adage «Qui commande paie», il s’agit pour le Canton de reprendre à sa charge l’entier de la facture sociale, ce qui est l’aspiration fondamentale de l’initiative «SOS Communes», afin de restituer une maîtrise et une marge de manœuvre financière aux communes, dont Prangins», a déclaré la syndique Dominique-Ella Christin.

Président du comité de défense pour le oui à l’arrêté d’imposition voté par le Conseil communal, Nicolas Aeschimann n’est pas surpris par le résultat, mais déçu par son ampleur. «On avait l’impression que la Municipalité et la Commission des finances avaient fait un bon travail d’analyse de la situation et que cette hausse était justifiée. On ne peut que prendre acte du résultat sans appel. Je pense que la question se reposera prochainement.»

