Environnement – La hausse du CO2 d’origine humaine est unique Des chercheurs bernois ont pu reconstruire la composition de l’atmosphère lors des huit épisodes glaciaires et interglaciaires qui se sont succédé au cours de ces 800’000 dernières années.

Des chercheurs bernois ont prélevé des échantillons en Antarctique pour mieux comprendre le réchauffement climatique. Photo d’illustration/Keystone

Il y a eu par le passé lors de périodes de réchauffement des hausses subites de concentration de CO2 dans l’atmosphère. Mais la hausse actuelle provoquée par les activités humaines est six fois plus importante et dix fois plus rapide que ces épisodes passés, selon une étude internationale dirigée par l'Université de Berne.

Pour ces travaux publiés dans la revue «Science», les chercheurs ont effectué des mesures d’une précision inédite sur des carottes de glace provenant de l’Antarctique dans le cadre du projet européen EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica).

Cela leur a permis de reconstruire la composition de l’atmosphère lors des huit épisodes glaciaires et interglaciaires qui se sont succédé au cours de ces 800’000 dernières années, a indiqué jeudi l’alma mater bernoise dans un communiqué. Les scientifiques bernois avaient déjà démontré en 2008 que la concentration en CO2 était alors nettement inférieure à l’actuelle.

Caractéristique de notre système climatique

Cette nouvelle étude indique que les hausses rapides de ce gaz à effet de serre sont une caractéristique de notre système climatique. Elles se manifestent toujours lorsque la fonte des glaces au Groenland ou dans l’Antarctique perturbe notablement la circulation océanique. Néanmoins, la hausse actuelle dépasse de loin les épisodes passés, selon les auteurs.

«Ces sautes naturelles des taux de CO2 dans l’atmosphère se déroulaient près de dix fois plus lentement que l’évolution d’origine humaine de la dernière décennie», souligne Christoph Nehrbass-Ahles, premier auteur de l’étude, ancien doctorant à l'Université de Berne et actuellement chercheur à l'Université de Cambridge (GB), cité dans le communiqué.

En outre, la hausse historique la plus importante répertoriée par les chercheurs, de l’ordre de 15 ppm (parts par million), correspond à la hausse provoquée actuellement en six ans par l’humanité.

ATS/NXP