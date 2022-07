Attaque informatique – La Haute École Arc à Neuchâtel a identifié l’origine de l’attaque La Haute École Arc à Neuchâtel ne connaît pas encore la portée globale de l’intrusion et poursuit ses investigations.

L’établissement a coupé l’accès à son réseau informatique lundi, après que des soupçons observés le week-end se sont confirmés. (Image d’illustration) AFP

La Haute École Arc à Neuchâtel a identifié le groupe, à l’origine de l’attaque informatique. L’établissement poursuit ses investigations pour connaître la portée globale de l’intrusion.

«Les travaux menés depuis le début de la crise ont permis de déterminer comment l’attaque a été rendue possible et d’identifier le groupe auteur de l’attaque. Cependant, pour des raisons de sécurité et d’enquête, aucune précision ni information supplémentaire ne pourra être donnée durant plusieurs semaines», a indiqué jeudi la HE-Arc.

Dans son travail d’investigation, la Haute École Arc est aidée par des acteurs de son Institut de lutte contre la criminalité économique et de la HES-SO, ainsi que par plusieurs partenaires externes, dont Switch et le centre national suisse pour la cybercriminalité. L’établissement a coupé l’accès à son réseau informatique lundi, après que des soupçons observés le week-end se sont confirmés.

Derniers examens, comme prévu

«Diverses dispositions sont et seront prises dès à présent et durant la période estivale afin d’adapter le système et permettre aux collaborateurs de travailler dans les meilleures conditions possibles et de retrouver un fonctionnement habituel», a précisé l’institution. Des efforts sont également déployés afin de permettre aux partenaires de l’institution de communiquer avec la HE-Arc par d’autres canaux que le téléphone.

Les derniers examens prévus pourront se tenir et les notes pourront être mises et communiquées à tous les étudiants de l’institution, moyennant parfois quelques légers délais. Les efforts se concentrent aussi désormais pour permettre une rentrée académique la plus conventionnelle possible.

Depuis le début de l’année, plusieurs institutions neuchâteloises ont été victimes de cyberattaques. L’Université de Neuchâtel, des cabinets médicaux et le réseau pédagogique neuchâtelois ont été touchés.

