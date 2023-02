Malgré les sanctions contre la Russie – La Hongrie s’accroche à son projet nucléaire avec la Russie Avec la guerre en Ukraine, la centrale hongroise fait de plus en plus figure de coin enfoncé par la Russie dans l’Union européenne. Corentin Léotard

La centrale de Paks devrait accueillir des nouveaux réacteurs, construits par Rosatom (Russie). BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

La centrale nucléaire hongroise, située à Paks, au bord du Danube, à cent kilomètres en aval de Budapest, et ses quatre réacteurs VVER-440 ne sont pas en cause. Au début des années 80, la plupart des pays satellites de l’URSS ont été, comme la Hongrie, nucléarisés par les Soviétiques. Mais le fait que le dirigeant nationaliste hongrois Viktor Orbán ne renonce pas à son projet d’extension par Rosatom, un bras armé du Kremlin, passe de plus en plus mal, à mesure que grossit le gouffre qui sépare l’Occident de la Russie.