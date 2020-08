Explosion d’une bonbonne de gaz à Lausanne – La Jetée de la Compagnie évacuée pour un incendie Grosse frayeur sur les rives du lac Léman. La très populaire Jetée de la Compagnie a été victime de l’incendie d’une bonbonne de gaz samedi après-midi. Erwan Le Bec

Le public a été évacué par les secours dimanche en fin de journée à une heure de forte influence. Aucun blessé n’est à signaler. Odile Meylan

«Seulement quelques poils brûlés, on a eu une de ces chances!» Lucas Girardet, président de l’association régissant la Jetée de la Compagnie, site d’animation estival des rives d’Ouchy, soupire à pleins poumons.

Dimanche en fin de journée, alors que l’une des plus populaires terrasses lausannoises était pleine, une bonbonne de gaz a soudainement pris feu, explosant même d’après certains témoignages. Le public présent a rapidement évacué la place, allant jusqu’à se jeter au lac pour certains. Les images publiées en nombre sur les réseaux sociaux montrent l’alignée de tables et la terrasse en bois jonchée de verres et d’affaires abandonnées dans la précipitation.

Police et pompiers lausannois étaient arrivés peu après 18 h 30 et ont rapidement éteint le sinistre. Aucun blessé n’est à signaler. Seule la partie «grill» de la buvette est endommagée. Des contrôles de police doivent encore avoir lieu pour déterminer les circonstances de l’accident: il semblerait que la bonbonne ait été manipulée peu avant l’apparition des flammes. Le périmètre de sécurité devrait sinon pouvoir prochainement être levé.

«On devra se réorganiser, mais le secteur boisson devrait pouvoir être rapidement ouvert à nouveau, précise Lucas Girardet. Pour le reste, on verra. L’essentiel, c’est que tout le monde aille bien, ça aurait pu être plus grave.»