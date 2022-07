Montreux Jazz Festival – «La jeune génération veut d’abord vivre une expérience» Le directeur de la manifestation, Mathieu Jaton, fait un premier bilan de la Lake House et défend sa vision de la gratuité. Interview. Boris Senff

L’offre gratuite du Montreux Jazz Festival (MJF) est inhérente à la manifestation depuis des décennies. Son articulation avec les salles payantes varie d’année en année, mais elle prend toujours plus d’importance comme le montre l’initiative de la Lake House et de ses multiples propositions (concerts, jams, club, conférences, films…). Mathieu Jaton, directeur, précise les objectifs de cette gratuité festivalière alors que la 56e édition bat son plein.

Quels sont les premiers retours de la Lake House? Je suis impressionné par la rapidité avec laquelle le public se l’est appropriée. Les affluences de la Coupole et du Memphis sont très satisfaisantes, mais le Cinéma et la Bibliothèque répondent aussi à nos attentes. Le Memphis est plein jusqu’à 5h du matin avec des jams parfois extraordinaires comme celle des musiciens de John Legend. Quant à la Coupole, elle a fait plus que rouler: elle était blindée le vendredi et le samedi, l’idée étant de créer un flux en provenance d’autres lieux gratuits comme l’Ipanema ou l’Ibis qui ferment, eux, à 2h en semaine.

L’idée est-elle, plus que jamais, deux festivals, l’un payant, l’autre gratuit? Non, ils sont complémentaires dans l’offre. Nous avions, par exemple, repéré un manque du côté des fins de soirée au Stravinski. La Lake House, en particulier le Memphis, permet à son public de prolonger. Dans ce cas, on est dans un mouvement qui va du payant au gratuit. Mais cela marche aussi dans l’autre sens. Des jeunes qui vont au Lisztomania se retrouvent quelques années plus tard au Lab. Il y a une fidélisation du public et des artistes aussi. Mais notre structure financière garde le même ratio: la billetterie doit couvrir les salles payantes; les sponsors et le F&B (ndlr: «food and beverage», soit la vente de boissons et de nourriture), l’offre gratuite.

Le gratuit vous permet aussi d’accentuer votre côté patrimonial? Oui, on peut le dire, culturel en tout cas. Il est important que la jeune génération ait accès à une offre musicale de qualité. Et il y a aussi tous les aspects de la transversalité artistique, revendiquée par les artistes, Woodkid en tête. Pour certains, la musique devient un ingrédient de l’image. On le voit par exemple avec Nick Cave dont la musique se retrouve en B.O. de documentaires ou dans la série «Peaky Blinders». Ces ponts sont intéressants à créer.

La ligne gratuite bouge beaucoup, elle est encore amenée à évoluer rapidement? À Montreux, on n’aime pas le statisme! On a peut-être un peu trop la bougeotte, mais on cherche toujours de nouvelles lignes, on analyse. De petites choses vont peut-être déjà changer pendant cette édition mais toujours en respectant notre ADN qui tient à la magie d’une certaine intimité. La tendance est aujourd’hui à l’expérientiel. Il suffit de voir le succès de festivals aussi différents que le Bad Bonn Kilbi ou Paléo. Avant, la logique était «name first/location second». On choisissait d’abord en fonction des noms des artistes. Désormais – et le Covid a encore accéléré les choses –, la jeune génération veut d’abord vivre une expérience.

