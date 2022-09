Horlogerie – La jeune marque Norqain poursuit son ascension Avec la «Wild One», la jeune marque basée à Nidau (BE) propose un nouveau matériau. Sous la houlette de Jean-Claude Biver et de l’ex-hockeyeur Mark Streit. Ivan Radja

La «Wild One», dernière née de la marque indépendante Norqain, dévoilée mercredi à Zermatt. NORQAIN

Ce mercredi soir a fait date dans la jeune histoire de la marque de montre Norqain, qui dévoilait au cœur de Zermatt, dans sa propre boutique, sa nouvelle collection, Wild One. Norqain? Une nouvelle venue, créée en 2018 à Nidau (BE), tout près de Bienne, par Ben Küffer, un ancien de Breitling, et Mark Streit. Oui, l’ex-hockeyeur suisse vainqueur de la Coupe Stanley (NHL) en 2017 avec les Penguins de Pittsburgh, excusez du peu.