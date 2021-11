Assises du sport vaudois – La jeunesse au cœur des préoccupations Entre le manque d’infrastructures, les soucis de santé publique et l’évolution des pratiques, les acteurs du sport cantonal s’inquiètent de l’avenir des ados et des jeunes adultes. Pierre-Alain Schlosser

Cédric Bovey, président de Sport Vaud et Jacques Rubattel, président de l’ Association vaudoise d’éducation physique scolaire (AVEPS), ont organisé les premières Assises du sport vaudois dans la salle du Grand Conseil. ODILE MEYLAN

C’est un peu comme dans une réunion de famille. Il y a le frangin qui met l’accent sur ce qui ne va pas. La grand-tante qui veut plus de ceci et de cela. Le paternel qui rappelle ce qui a été fait. Et le cousin un peu lourd qui ramène son grain de sel.