Après les troubles à Lausanne – La jeunesse désavoue les émeutiers d’une seule voix Les jeunes Vaudois interrogés traitent de «stupides» les fauteurs de troubles de samedi soir au Flon, tout en se disant solidaires des manifestants français. Marie Maurisse

1 / 4 Pour Lucas, Coraline et Napattarawadee, «ceux qui ont voulu casser des vitrines sont très jeunes, donc ils ne défendent pas les vraies causes. Ils se sont juste ridiculisés». Laurent de Senarclens

Sur la vidéo partagée ce lundi par honoraa_ sur TikTok, intitulée «Les émeutiers en Suisse», on voit deux jeunes filles en train de donner maladroitement des coups de pied dans la porte d’un magasin à Monthey et sur un réverbère. Légende: «Vous êtes ridicules». Nul doute que la blague va trouver son public: son autrice est suivie par plus de 25’000 personnes sur ce réseau social. «Fou rire», commentent les fans.