Révolte étudiante – La jeunesse turque fait trembler Erdogan En imposant un recteur dans une prestigieuse université d’Istanbul, le président turc ravive la colère d’une large partie de la population contre son autoritarisme, au-delà du camp laïc. Jérémie Berlioux, Istanbul

Les étudiants de l’université Bogazici protestent depuis début janvier contre la nomination par le président Erdogan de leur nouveau recteur, un homme d’affaire proche de l’AKP. Leur mouvement s’est ensuite étendu à d’autres villes du pays. AFP

Le campus de l’université Bogazici d’Istanbul, l’une des meilleurs de Turquie, a des allures de camp retranché depuis plusieurs semaines. Barricades érigées le long des rues attenantes, policiers en patrouille à la sortie du métro, canons à eau et bus d’unités anti-émeutes sont massés dans le quartier. La nomination d’un nouveau recteur par le Président Erdogan devait faire rentrer dans le rang cette forteresse libérale qui échappait encore à son contrôle. Elle a au contraire déclenché un mouvement universitaire d’une ampleur inédite.

«Nous savions que notre combat serait long, mais nous n’imaginions pas qu’il prendrait ces proportions», s’étonne encore Mehmet Altundag, étudiant en science politique et sociologie. L’université a pour tradition d’élire son recteur parmi son corps professoral. Une coutume violemment remise en cause par le nomination le 1er janvier de Melih Bulu, un homme d’affaire ayant pour seule référence une loyauté sans faille au Parti présidentiel de la Justice et Développement (AKP).