Sorties livres et BD – La Joconde s’encanaille, Incardona pastiche le noir, Mayalen Goust fascine Prendre un pas de côté et voir autrement… c’est le programme des lectures du weekend! Cécile Lecoultre Philippe Muri Caroline Rieder

La couverture de «Au nom de Catherine». Une des plus belles dans la production BD du semestre. ED. RUE DE SEVRES

Avec Mayalen Goust, la photo est bonne

L’une des plus belles couvertures d’albums BD du semestre. Cadrage au rasoir, couleurs épurées, jeux de regards: Mayalen Goust a su composer une image attirante, qui donne envie de se plonger dans «Au nom de Catherine», adaptation du deuxième roman d’une série jeunesse signée Julia Billet. Inspirée de personnages réels, cette fiction met en scène une jeune femme bien décidée à gagner son indépendance dans l’immédiat après-guerre.

Extrait de «Au nom de Catherine». On retrouve le personnage de Catherine Colin, déjà mise en scène dans «La guerre de Catherine». ED. RUE DE SEVRES

Encore traumatisée par les atrocités nazies, Rachel Cohen débute une carrière de photographe sous son nouveau patronyme de Catherine Colin. Talentueuse, elle se fait accueillir fraîchement dans une société encore très machiste. Elle découvre le féminisme en allant portraiturer Simone de Beauvoir. Puis s’implique dans la lutte des Noirs pour leurs droits civiques lors d’un reportage aux Etats-Unis…

Extrait de «Au nom de Catherine». La mise en couleurs dans des tons volontairement restreints met en valeur des personnages attachants. ED. RUE DE SEVRES

Sur fond d’identité et de résilience, la finesse du trait de Mayalen Goust épouse celle du propos. Une dessinatrice à suivre, dont on avait déjà apprécié le trait sur «Alicia prima ballerina assoluta», de la scénariste genevoise Eileen Hofer. Ses cadrages étudiés et sa mise en couleurs dans des tons volontairement restreints mettent en valeur des personnages attachants. On est partant pour une saga.



Visiter le musée du Louvre autrement, et pas seulement pour les enfants

La pétillante historienne Harman s’associe au vétéran Quentin Blake pour dépoussiérer le Louvre avec intelligence et humour. DR

Jeunesse Le facétieux Quentin Blake s’est associé à cette visite guidée très particulière du Louvre, et on s’attend à tout moment à ce que le Britannique dessine des moustaches à la Joconde de Da Vinci. Aucun crime de lèse-majesté pourtant n’est à pointer, mais des anecdotes à foison, une érudition décomplexée et des gribouillis malicieux à tous les étages des murs de l’institution.

Alice Harman, documentariste et historienne de l’art, aime poser les drôles de questions, du genre «Pourquoi l’art est-il plein de gens tout nus?» S’adressant plus spécifiquement aux jeunes, l’exploratrice des beaux-arts allie pragmatisme et fantaisie dans le décryptage d’une trentaine d’icônes du musée parisien. Et c’est délicieux de voir confirmé que la Victoire de Samothrace se moque de n’avoir ni tête ni bras, tant que la déesse goûte l’air salé. CLE

Le Britannique Quentin Blake est fameux pour son formidable sens de l’humour noir. A vérifier dans les couloirs du Louvre… (Photo by Daniel LEAL / AFP) AFP

Un Grand prix du roman noir à redécouvrir

Joseph Incardona a publié plusieurs livres marquants depuis «Lonely Betty», où s’exprime déjà son talent de raconteur d’histoires. Laurent Guiraud

C’est la veille de Noël dans une petite ville du Maine qui croule sous la neige, et s’apprête à fêter Betty Holmes, première centenaire du comté. L’ancienne institutrice n’a plus prononcé un mot depuis cinquante-quatre ans, suite à la disparition de trois garçons dont elle avait la responsabilité. Et la voilà qui, après avoir copieusement vomi sur le gâteau festif, réclame distinctement la venue du policier qui s’était occupé de l’affaire à l’époque…

Le Genevois Joseph Incardona («La soustraction des possibles», «Les corps solides») joue avec les codes du roman noir avec une ironie féroce, puis emmène l’histoire là où on ne l’attend vraiment pas, convoquant un célébrissime auteur. Sorti en 2010, le roman avait alors reçu le Grand prix du roman noir au Festival du film policier de Beaune. Il reparaît accompagné des illustrations en noir et blanc fort à propos du Zurichois Thomas Ott. Entre pastiche et hommage, une ambiance noire où l’éclat de rire n’est jamais loin. Jubilatoire. CRI

