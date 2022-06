Assemblée à Chavornay – La Journée des communes sous le soleil Après deux ans d’interruption, l’Union des communes vaudoises reprend la tradition. À l’heure des discours officiels, il est évidemment question de finances publiques. Jérôme Cachin

Les 1700 convives au moment de chanter l’hymne vaudois. Avant le début du banquet, sous les drapeaux communaux, «Vaudois, un nouveau jour se lève…» Union des communes vaudoises – DR



Après deux éditions annulées à cause de la pandémie, la Journée des communes vaudoises s’est tenue samedi dans la chaleur de Chavornay. Le banquet a réuni près de 1700 personnes: municipaux et syndics de la plupart des 300 communes, et autorités cantonales.