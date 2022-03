Mon épicerie, tout un monde – La joyeuse échoppe du Valentin, quartier général de l’Ambazonie

Dans cette joyeuse échoppe défile une bonne partie du quartier du Valentin. Et aussi l’histoire d’un pays autoproclamé luttant pour son autonomie. Son patron, Francis Awudu, s’est exilé seul en Suisse, en 1996, à l’âge de 19 ans, fuyant les tensions en Ambazonie, le Cameroun anglophone.

Vif, habile et débrouillard, l’indépendantiste a vite appris le français. Ses qualités et son bilinguisme lui ont valu des promotions. Mais, en 2017, il décide de se mettre à son compte. À la recherche d’un local pour y créer un salon de beauté africaine, il découvre cette échoppe à la rue du Valentin. Et la rachète aux deux épicières d’alors.