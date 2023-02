Des super-riches soupçonnés – La justice a été plus dure avec Vasella qu’avec Vekselberg Les autorités zougoises ont dû vérifier si les deux célébrités résidaient dans le canton. Or les méthodes utilisées pour l’un ont été rejetées pour l’autre. Adrian Schmid

Viktor Vekselberg (à gauche) réside officiellement dans la ville de Zoug. En revanche, les autorités n’ont pas admis que Daniel Vasella habite à Monaco au lieu de Risch (ZG). Montage: Getty Images, Keystone

Le milliardaire a bénéficié d’un traitement spécial – pas le multimillionnaire. Dans le canton de Zoug, les autorités ont traité Daniel Vasella (fortune estimée entre 350 et 400 millions de francs) beaucoup plus sévèrement que Viktor Vekselberg (fortune actuelle estimée entre 6 et 7 milliards). C’est ce qui ressort de deux jugements du Tribunal administratif de Zoug. Celui-ci a dû décider pour les deux célébrités si elles résidaient bien dans le canton de Zoug.