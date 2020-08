Colombie – La justice a ordonné l'arrestation de l'ex-président Uribe L’ancien président colombien Avaro Uribe a fait savoir que la justice de son pays entend l’arrêter, dans le cadre d’une affaire de manipulation de témoins.

L'ex-président colombien et actuel sénateur Alvaro Uribe. AFP

L'ex-président colombien et actuel sénateur Alvaro Uribe, encore très influent dans son pays, a annoncé mardi sur Twitter que la justice avait ordonné son arrestation. Il est visé dans une affaire de manipulation de témoins contre un opposant.

«La privation de ma liberté me cause une profonde tristesse pour mon épouse, pour ma famille et pour les Colombiens qui croient encore que j'ai fait quelque chose de bien pour la patrie», a tweeté l'ancien chef de l'Etat (2002-2010), le leader de la droite dure. Alvaro Uribe, 68 ans, le chef du Centre démocratique (CD, au pouvoir), n'a pas précisé si le mandat d'arrêt émis par la Cour suprême impliquait son transfert en prison ou son assignation à résidence.

Parrain politique de l'actuel président Ivan Duque, au pouvoir depuis août 2018, l'ancien chef de l'Etat a fait état de cette décision prise pendant une audience organisée mardi pour définir sa situation. Alvaro Uribe, qui avait été entendu par les magistrats le 9 octobre 2019, fait l'objet d'une enquête pour manipulation de témoins en sa qualité de sénateur, affaire qui pourrait lui valoir jusqu'à huit ans de prison pour subornation et fraude procédurale.

Parrain de l'actuel président

L'ex-président avait porté plainte contre le sénateur de gauche Ivan Cepeda pour un complot présumé s'appuyant sur de faux témoins. Il affirme que son principal opposant politique, lui-même témoin dans l'affaire, a demandé à d'anciens paramilitaires de l'accuser d'être impliqué dans des activités criminelles de groupes d'extrême droite armés contre les guérillas de gauche.

Toutefois, la Cour n'a pas engagé de poursuites contre Ivan Cepeda, mais décidé en 2018 d'ouvrir une enquête contre Alvaro Uribe pour la même raison : manipulation de témoins contre un opposant.

