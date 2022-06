Nouveau rebondissement à l’Ougette – La justice charge lourdement la future décharge de Rougemont Après la justice vaudoise, qui vient de donner raison aux contradicteurs du projet, le Tribunal fédéral est appelé à entrer en scène. Christophe Boillat Riviera-Chablais votre région

Depuis plusieurs années, le périmètre de l’Ougette privilégié pour l’installation d’une décharge de type A est le théâtre d’une lutte incessante. DR Philippe Morier-Genoud (Pro Natura Vaud)

Nouvelle scène dans la pièce à rebondissements de la future décharge de l’Ougette qui fait sensation à Rougemont depuis deux décennies: la justice vaudoise vient d’annuler la décision du corps délibérant rodzemounais qui avait adopté le plan partiel d’affectation (PPA) permettant la création d’une décharge de type A. La Cour de droit administratif et public avait été saisie par Pro Natura, sections suisse et vaudoise, et par 48 propriétaires.