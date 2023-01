Droits des animaux – La justice condamne un anti-antispéciste pour menaces Un Fribourgeois avait envoyé un courriel intimidant à Écologie et Altruisme. L’association estime que la sanction pécuniaire est trop clémente. Dominique Botti

L’appel à la marche pour la fin du spécisme, organisée par Écologie et Altruisme le 27 août 2022, est le point de départ de ce différend qui s’est terminé devant la justice. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Un anti-antispéciste a le droit de contester, mais dans les limites du cadre légal. L’un d’entre eux, un quadragénaire de La Tour-de-Trême (FR), l’a appris à ses dépens. Les propos qu’il a envoyés l’été dernier à Écologie et Altruisme, un mouvement qui déclare vouloir promouvoir la protection du bien-être et de la dignité des animaux, ont été jugés menaçants. L’homme vient d’être condamné à 20 jours-amende à 160 francs avec sursis pendant deux ans et une amende de 500 francs. Il peut encore s’opposer à cette ordonnance pénale qui a été rendue le 28 décembre dernier.