Attouchements sexuels – La justice condamne Yannick Buttet à 45 jours-amende avec sursis

C’est l’épilogue d’une affaire qui a fait la Une des journaux l’année dernière. Le PDC Yannick Buttet a été condamné par le Ministère public valaisan pour des attouchements à caractère sexuel ainsi que des propos tenus à l’encontre de Laude-Camille Chanton, ancienne présidente du Conseil général de Monthey (VS).



La nouvelle a été portée lundi à l’attention de la presse par un communiqué de Me Pierre-Xavier Luciani, avocat lausannois de Laude-Camille Chanton. Le verdict rendu le 4 novembre 2021 condamne le politicien à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis durant 4 ans, ainsi qu’à une amende.



Le sursis d’une précédente affaire a été révoqué et les frais de l’enquête pénale, ainsi que les frais d’avocat de Laude-Camille Chanton, ont été mis à charge de l’ancien président de Collombey-Muraz. La plainte pénale déposée par Yannick Buttet à l’encontre de Laude-Camille Chanton pour diffamation a été classée sans suite.

Soulagement

Laude-Camille Chanton relève, par l’intermédiaire de son conseil Me Pierre-Xavier Luciani, que l’instruction pénale a permis de constater qu’elle n’avait ni consenti, ni donné son accord, ni provoqué le comportement de Yannick Buttet. Et qu’elle essayait au contraire de se soustraire aux gestes de ce dernier en le repoussant et en protestant.



Laude-Camille Chanton se déclare soulagée de cette ordonnance pénale, qui marque la clôture de l’instruction et la fin d’un débat qui s’est fait, malgré elle, dans la presse, et, pour certains, sur les réseaux sociaux.



La condamnation de Yannick Buttet permet à Laude-Camille Chanton de mettre un terme à une

affaire douloureuse, qui a eu des conséquences importantes sur sa santé, souligne le communiqué qui ajoute que la plaignante considère que la «page est actuellement tournée» et ne communiquera désormais plus au sujet de cette décision.

Contacté, Yannick Buttet n'a pas répondu à nos sollicitations.