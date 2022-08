Scandale de la Walliserkanne – La justice déboute les tenanciers rebelles de Zermatt Le Tribunal cantonal donne raison au gouvernement valaisan qui avait fermé en octobre dernier le restaurant hostile aux mesures anti-Covid.

Face aux réouvertures non autorisées du restaurant, les autorités valaisannes avaient fait déposer des blocs de béton devant l’entrée. Keystone

Un arrêt de la justice valaisanne remet sur le devant de l’actualité la Walliserkanne. Ce restaurant de Zermatt qui avait fait parler de lui au temps fort de la pandémie. Dans une décision rendue le 29 juillet, le Tribunal cantonal (TC) donne raison au gouvernement valaisan qui avait fermé en octobre 2021 le restaurant.



À l’époque, les exploitants de la Walliserkanne continuaient à servir des clients en violant délibérément et ce de manière répétée les mesures anti-covid. «La fermeture temporaire de l’établissement était la seule mesure permettant d’éviter un risque de propagation de l’épidémie», estime le Tribunal cantonal valaisan dans son arrêt, dont la télévision régionale Kanal 9 s’est fait l’écho cette semaine.

Le TC retient que les restaurateurs avaient «affirmé à de nombreuses reprises, tant aux autorités lors des contrôles effectués au restaurant qu’à la presse, dans divers articles, qu’ils refusaient de se soumettre à l’obligation de contrôler le certificat et l’identité de leurs clients».

«Base légale suffisante»

Selon l’arrêt de l’instance judiciaire, que Keystone-ATS s’est procuré, le gouvernement cantonal s’est fondé sur les connaissances dont disposaient les autorités fédérales au moment de la mise en œuvre de la mesure. Et notamment sur la loi sur les épidémies (LEp) et l’ordonnance COVID-19.

Le TC relève aussi que la mesure était temporaire et réexaminée «en fonction de l’évolution de la situation sanitaire». La fermeture du restaurant pour une durée de deux semaines «reposait sur une base légale suffisante» et «répondait à un intérêt public prépondérant» tout en respectant «le principe de la proportionnalité».

«Dans les cas où le dialogue ne suffit pas il faut rester ferme; le tribunal nous a donné raison.» Frédéric Favre, conseiller d’État valaisan

Interrogé par Kanal 9, le conseiller d’État Frédéric Favre se dit «très satisfait» de la décision du TC. «Dans les cas où le dialogue ne suffit pas il faut rester ferme; le tribunal nous a donné raison», estime le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport.

Pas d’indemnité

Les trois exploitants – un couple et leur fils – avaient été arrêtés le 31 octobre 2021. Ils refusaient de respecter dans leur restaurant les mesures sanitaires instaurées par les autorités pour lutter contre la propagation du coronavirus, notamment le contrôle des pass Covid.

L’établissement avait été fermé deux jours plus tôt sur décision du Conseil d’État, mais malgré la pose de blocs de béton par la police devant l’établissement, ils avaient continué à servir les clients. L’une des personnes arrêtées avait alors fait recours contre la décision des départements de la sécurité, des institutions et du sport ainsi que de la santé, des affaires sociales et de la culture.

Elle demandait notamment le versement d’une pleine indemnité pour expropriation temporaire de 225’000 francs. Au final, le TC rejette son recours et met «des frais réduits à 1500 francs» à sa charge.

Du cash, rien que du cash

Quoi qu’il en soit, la Walliserkanne a rouvert depuis le début de l’année, à la faveur de la levée de l’essentiel des mesures anti-Covid. L’occasion pour le restaurant de changer ses pratiques comme le rapportait, dimanche dernier, la rédaction romande de «Blick» sur la base d’informations publiées par le site alémanique «Nau.ch».

Désormais, la Walliserkanne a introduit de nouvelles règles. Un montant minimal pour tout achat est requis, il n’est plus possible de consommer de l’eau du robinet, mais plus surprenant, les paiements par carte bancaire sont bannis. Les clients doivent obligatoirement payer avec de l’argent liquide.



L’appel aux dons diffusé à l’époque sur le site internet de la Walliserkanne. www.walliserkanne.ch

On se souvient que la Walliserkanne avait engagé une levée de fonds pour se doter d’avocats qualifiés en vue de s’opposer à la décision de fermeture prononcée par les autorités valaisannes. Le projet a fait un flop car la filiale UBS de Zermatt avait bloqué le compte établi au nom du gérant, arguant des soupçons de blanchiment d’argent en lien avec le compte du père de famille.



Aujourd’hui, la politique du cash, rien que du cash est-elle la parade de la Walliserkanne au blocage de son compte bancaire? Difficile d’y répondre pour l’heure.



ATS/EAH

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.