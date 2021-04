Politique climatique en Allemagne – La justice demande à Merkel d’être plus ambitieuse Les objectifs climatiques actuels du gouvernement sont jugés «insuffisants» et «pas conformes aux droits fondamentaux».

Angela Merkel doit présenter une politique climatique plus ambitieuse, selon la Cour constitutionnelle. AFP

La plus haute juridiction allemande a infligé jeudi un camouflet à Angela Merkel en lui demandant de présenter une politique climatique plus ambitieuse, à un moment où les écologistes ont le vent en poupe en vue des élections.

Les objectifs actuels du gouvernement en matière de baisse d’émissions de gaz à effet de serre sont jugés «insuffisants» et «pas conformes aux droits fondamentaux» par la Cour constitutionnelle.

Si la trajectoire restait telle quelle, l’effort serait repoussé sur les générations futures qui devraient agir «de manière de plus en plus urgente et à brève échéance».

La loi actuelle n’a pas prévu «d’exigences suffisantes pour la réduction ultérieure des émissions à partir de l’année 2031», assènent les juges dans leur communiqué.

L’Allemagne aura jusqu’à fin 2022 pour revoir et améliorer sa copie climatique en précisant davantage ses efforts pour la période après 2030.

«Charges considérables»

Votée en décembre 2019 sous l’impulsion du gouvernement de coalition entre conservateurs du parti d’Angela Merkel et sociaux-démocrates, cette loi impose en l’état une réduction de 55% des émissions des gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990.

Elle fixe par secteur les volumes d’émissions annuelles permis, tout en déterminant les trajectoires de réduction applicables au cours de cette période.

Au total, quatre plaintes avaient été déposées à son encontre par des associations environnementales.

Elles se basaient sur la Loi fondamentale (constitution) dans laquelle est désormais inscrit que le gouvernement doit œuvrer pour lutter contre le changement climatique.

Cette obligation a d’ailleurs été renforcée après la signature par l’Allemagne de l’accord de Paris sur le climat en 2016.

Celui-ci fixe aux États des objectifs pour que l’augmentation de la température moyenne de la planète soit contenue nettement en dessous de 2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels, et de préférence en dessous de 1,5 degré.

«Les dispositions contestées portent atteinte aux libertés des requérants, dont certains sont encore très jeunes. Elles repoussent irréversiblement à la période postérieure à 2030 des charges considérables en matière de réduction d’émissions», taclent les juges de Karlsruhe.

Campagne électorale

Parmi les plaignants figure notamment la jeune activiste de 25 ans Luisa Neubauer, figure de prou du mouvement Fridays for Future en Allemagne.

«Nous avons gagné!» a-t-elle réagi sur Twitter, estimant que «la protection du climat n’est pas un luxe, c’est un droit fondamental».

«Attendre et reporter à plus tard des réductions radicales des émissions n’est pas constitutionnel», a aussi estimé l’avocate de plusieurs plaignants, Roda Verheyen.

Les juges n’ont cependant pas donné suite à toutes leurs revendications notamment sur l’instauration d’une limitation de vitesse sur les autoroutes ou encore la fermeture immédiate des centrales à charbon, prévue pour 2038.

«Avec ce jugement, il est clair que l’élimination progressive du charbon en Allemagne doit être considérablement avancée, que les moteurs à combustion nuisibles au climat doivent être retirés de la circulation beaucoup plus rapidement», plaide cependant Martin Kaiser, dirigeant de Greenpeace.

Cette décision fera sans doute partie des points centraux de la campagne électorale allemande pour les législatives du 26 septembre qui débute, alors qu’une ère s’achève avec le départ programmé de la chancelière Angela Merkel après 16 ans au pouvoir.

Écologistes dopés

Longtemps en tête des sondages, les conservateurs d’Angela Merkel ne sont désormais plus assurés de remporter le scrutin, dépassés par les Verts dans certains sondages récents, qui culminent à 28% d’intentions de vote.

Les écologistes sont dopés par la désignation de leur candidate à la chancellerie, Annalena Baerbock, une jeune femme de 40 ans qui fait campagne sur le renouveau et sur les thèmes, très porteurs en Allemagne, de la défense de l’environnement.

Celle-ci a d’ailleurs parlé de «décision historique» et a appelé à «réviser la loi sur la protection du climat maintenant, les prochaines années sont cruciales» pour le climat.

