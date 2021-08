Brésil – La justice électorale va enquêter sur Bolsonaro Alors que le président brésilien attaque sans preuve le système de vote électronique et crie à la fraude électorale, le Tribunal supérieur électoral (TSE) a décidé d’ouvrir une enquête.

Un manifestant pro-Bolsonaro à São Paulo le 1er août 2021. AFP

Le Tribunal supérieur électoral (TSE) du Brésil a décidé lundi d’enquêter sur le président Jair Bolsonaro pour ses attaques constantes et sans preuves sur la légitimité du système de vote électronique, en place depuis 1996.

La haute juridiction électorale a également accepté de demander au Tribunal fédéral suprême (STF) d’enquêter sur le leader d’extrême droite pour avoir propagé de fausses nouvelles sur les élections lors d’une diffusion en direct sur Facebook jeudi dernier: pendant plus de deux heures, il s’était dit convaincu qu’il y avait eu des fraudes lors des deux dernières élections présidentielles.

L’enquête du TSE déterminera si le président Bolsonaro a commis des délits «d’abus de pouvoir économique et politique, d’utilisation abusive des médias, de corruption, de fraude, de veto d’agents publics et de propagande extemporanée dans ses attaques contre le système de vote électronique et la légitimité des élections générales de 2022».

Le chef de l’État, qui cherche à se faire réélire, ne défend pas un retour au vote par bulletins en papier, mais l’impression d’un reçu par l’urne électronique pour que chaque suffrage puisse être recompté en cas de contestation.

Écho

Ce discours trouve un écho auprès d’une partie de son électorat. Ce dimanche, des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes du Brésil, dont São Paulo, Rio de Janeiro et Brasília, en faveur du bulletin de vote imprimé.

Ciblé pour sa gestion chaotique de la pandémie et par une enquête préliminaire pour «prévarication» l’accusant d’avoir fermé les yeux sur des soupçons de corruption dans l’achat du vaccin Covaxin, le président n’a pas participé directement aux manifestations. Il a cependant prononcé un discours par vidéoconférence dans lequel il a réaffirmé qu’il n’accepterait pas des élections qui ne seraient pas «propres et démocratiques».

Lundi matin, le président du TSE, Luis Roberto Barroso, et tous ses prédécesseurs depuis la promulgation de la constitution en 1988 ont signé un document garantissant la transparence et la sécurité du système de vote électronique.

AFP

