Notre-Dame à Orbe – La justice ne veut pas de WC publics dans le temple Le Tribunal cantonal admet le recours de voisins, en raison des nuisances que le projet municipal pourrait engendrer. Claude Beda

Les juges exigent que la porte menant de la rue du Château à la courette abritant les WC reste verrouillée en tout temps. Chantal Dervey

Même si son projet visait à répondre à une demande récurrente des habitants, la Municipalité d’Orbe doit revoit sa copie. Le Tribunal cantonal, via la Cour administrative de droit public (CDAP), ne veut pas de WC publics dans l’église Notre-Dame. Il accepte toutefois la création de toilettes réservées aux personnes fréquentant le temple lors de cultes ou autres manifestations.

Sous leurs fenêtres

Les juges ont admis le recours de voisins, au vu des nuisances que le projet pourrait engendrer. Ils soulignent la particularité de l’endroit où ces commodités seront installées. Il s’agit d’un ancien local de chaufferie donnant sur une petite cour intérieure, d’une largeur de 2 m, située entre l’église et un bâtiment contigu. Or plusieurs fenêtres des logements qu’occupent des recourants donnent sur cette courette. Et l’une de ces fenêtres se trouve à 1,95 m du sol. «Les recourants subiraient de façon prononcée les nuisances émises par les WC s’ils devaient être publics», explique la Cour.

Lors de la procédure, la Municipalité avait informé le Tribunal qu’elle renonçait à des WC publics, se bornant à la création de toilettes à l’usage exclusif des personnes fréquentant le temple. Les opposants ont maintenu leur recours, n’estimant pas avoir de garanties que ces WC seraient utilisées uniquement par les usagers de l’église. Ce que la CDAP a admis, demandant à la Municipalité d’intégrer au permis de construire l’usage exclusif de ces WC aux seules personnes fréquentant le temple.

Pour s’en assurer, les juges exigent que la porte menant de la rue du Château à la courette abritant les WC reste verrouillée en tout temps, sauf besoin d’entretien ou accès nécessaire pour une personne en situation de handicap. Elle requiert en outre que la porte donnant accès à la courette depuis l’intérieur de l’église demeure verrouillée en dehors des périodes des manifestations.

Le fait que l’église Notre-Dame est classée en note 1 (d’importance nationale) est secondaire dans cette affaire. La Direction générale des immeubles et du patrimoine ne s’était pas opposée à la création de WC «qui consistait à intervenir dans une partie altérée de l’église, respectivement à déconstruire des éléments architecturaux et techniques d’un médiocre intérêt».

