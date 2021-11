Scandale de Zermatt – La justice relâche les patrons du «Walliserkanne» Alors que le Ministère public avait demandé leur détention provisoire pour un mois, le tribunal a jugé la requête injustifiée. Lucie Monnat

Les trois exploitants du «Walliserkann», arrêtés dimanche, doivent être relâchés immédiatement. keystone-sda.ch

Les trois exploitants du «Walliserkanne», arrêtés dimanche à Zermatt pour avoir refusé de se plier aux mesures anti-covid, doivent être relâchés. Le tribunal des mesures de contraintes de Sion estime que la prolongation de leur détention n’est pas justifiée.

Dans le communiqué diffusé ce matin par la justice valaisanne, on apprend que le Ministère public avait demandé que les patrons récalcitrants, Ivan A. et ses parents, soient retenus pour un mois. La semaine passée, les autorités valaisannes, lassées de leurs tentatives vaines de leur faire appliquer l’exigence du certificat Covid dans le restaurant, avaient ordonné sa fermeture. Les exploitants ont malgré tout levé plusieurs fois les scellés et continué à accueillir des clients. La pose spectaculaire de blocs de béton pour bloquer le passage n’y a rien changé: la barrière de pierre a rapidement été convertie en bar.