Portrait de Me Matthieu Reeb – La justice sportive mondiale chevillée au corps Le directeur du Tribunal arbitral du sport investira ses nouveaux locaux de Beaulieu au printemps 2022. Thérèse Courvoisier

M e Matthieu Reeb, directeur du Tribunal arbitral du sport, sur le chantier de son futur siège à Beaulieu. Patrick Martin/VQH

En pleine transition entre le si joli Château de Béthusy et son futur siège, grandiose, au Palais de Beaulieu, Me Matthieu Reeb, directeur du Tribunal arbitral du sport (TAS), nous reçoit avec une franche poignée de main dans une salle quelque peu impersonnelle d’une succursale temporaire, située non loin de la Maison du sport international à Lausanne. Son entregent, sa passion pour son métier et sa tendance à «refaire le match» quand on parle de compétitions sportives – mais jamais lorsqu’il s’agit de cas traités par le TAS! – finissent par rendre l’endroit chaleureux.