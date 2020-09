Tribunal administratif fédéral – La justice suisse aide la France à serrer des exilés fiscaux Un couple résidant entre les Bahamas, Vaud et la France craint la lumière sur ses différentes déclarations fiscales. Il n’a pas obtenu gain de cause. Arthur Grosjean

Paradis fiscal Une plage aux Bahamas, pays où vit le couple récemment débouté par le Tribunal administratif fédéral. Getty Images

Le jugement du Tribunal administratif fédéral (TAF) est largement caviardé. On ne connaît pas le nom des époux qui voyagent entre Bahamas, Paris et le canton de Vaud. Les années litigieuses de leurs déclarations fiscales sont également occultées. Une chose est pourtant claire à la lecture de ce pavé: le recours du couple, déterminé à ce qu’on ne mette pas le nez dans ses petites affaires fiscales, est rejeté. La justice suisse donne son feu vert pour aider la France à mettre sur le gril ces nomades fiscaux.

L’histoire débute avec celui qu’on appellera Serge*. Il est administrateur et actionnaire indirect à 72% d’une société française. Avec sa femme Sophie*, il possède des biens immobiliers d’une valeur totale de plus de 5 millions d’euros, via diverses sociétés civiles immobilières. Les époux se déclarent résidents fiscaux des Bahamas et souhaitent, sans aucun doute, jouir d’une tranquillité balnéaire face aux percepteurs des impôts.

Malheureusement pour eux, le fisc français ne l’entend pas de cette oreille. Il estime que le couple ne paie pas son dû et le soupçonne d’échapper notamment à l’impôt de solidarité sur la fortune. Il a eu vent aussi que le couple a résidé en Suisse. Il formule donc une demande d’entraide à l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour en savoir plus sur ces oiseaux fiscaux.

Bingo! Le Canton de Vaud les connaît. En 2018, il transmet à l‘AFC les documents, à savoir les avis de taxation sur plusieurs années de Serge et Sophie. L’Administration fédérale avertit les époux de la procédure et leur demande de prendre position. Pas de réponse. Décision est prise en septembre de transmettre les documents au fisc français. C’est alors que le couple des Bahamas se réveille et interjette recours pour que la Suisse ne transmette rien à la France.

Quels sont les arguments du couple? D’abord il se plaint d’une violation d’être entendu. Il fait savoir qu’il ne réside plus «à demeure» en Suisse et donc qu’il n’a pas pu réagir à temps au courrier reçu. Le Tribunal administratif fédéral démolit cette objection. Il explique que le couple a dûment reçu les documents par courrier A. Et s’ils ne sont plus à demeure en Suisse, c’est à eux de s’organiser pour qu’un tiers relève le courrier et le leur communique.

Dénonciation calomnieuse?

Serge et Sophie ne lâchent pas l’affaire et avancent un deuxième argument. La Suisse ne peut pas aider la France car celle-ci n’a pas agi de «bonne foi». Elle a «certainement» été guidée par un ancien client avec lequel le mari a été en conflit et qui s’est livré à une «dénonciation calomnieuse». Serge fait état d’un mystérieux coup de téléphone anonyme lui annonçant qu’il aurait d’ailleurs bientôt des ennuis. Le TAF ne se laisse embarquer dans ce drôle de polar. Il note que les dates ne concordent pas et que, de toute façon, le fisc français est habilité à demander l’entraide fiscale à la Suisse.

L’entraide est-elle acceptable si le fisc français dispose de données volées? Là, le TAF fait une petite exégèse sur cette question sensible. En gros, tout dépend de la manière dont les données ont été volées. Si l’État français, par exemple, a reçu des données illicites, il peut les utiliser et la Suisse accordera son aide. En revanche, il en va tout autrement si «l’État requérant achète des données volées en Suisse dans le but de former une demande d’assistance». Là, ce sera non.

Patrimoine en France

Tout cela n’aide pas notre couple qui lance sa dernière objection. Ils ne sont pas résidents français, donc pas contribuables français. La Suisse ne doit donc pas aider le pays voisin à mettre son nez dans ses affaires. La réponse du Tribunal claque méchamment. Il fait remarquer au couple que quand on est administrateur d’une société et qu’on possède un patrimoine immobilier en France, on peut difficilement dénier à ce pays le droit de se pencher sur sa situation fiscale.

La messe est dite, le recours est rejeté et le couple doit payer 5000 francs pour les frais. Il peut encore recourir au Tribunal fédéral de Lausanne, mais ses chances de l’emporter apparaissent plutôt minces.