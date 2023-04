Ordre judiciaire – La justice vaudoise obtient les moyens de ses ambitions La masse des affaires traitées est stable, mais la charge de travail toujours plus lourde. De nouvelles forces arrivent, dédiées surtout à la jeunesse. Flavienne Wahli Di Matteo Dominique Botti

Symbole d’une justice vaudoise en plein renforcement, le Palais de justice de l’Hermitage est en chantier. Dès 2025, tout le Tribunal cantonal sera réuni sur ce site unique. Budget approuvé: 30,5 millions. FLORIAN CELLA

«Par rapport à d’autres cantons, on a eu la chance d’être entendu.» Ce n’est pas tous les jours qu’un service public salue l’enveloppe budgétaire qu’il a obtenue pour assumer sa charge croissante de travail. À l’heure de son bilan 2022, c’est pourtant cette gratitude qu’exprime l’Ordre judiciaire vaudois (OJV), le navire qui accueille à son bord les tribunaux et les offices judiciaires (Poursuites et faillites et Registre du commerce).